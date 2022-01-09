Звезда «Интернов» Илья Глинников пропал в охваченном беспорядками Казахстане

Алма-Ата, 9 января. Российский актер, телеведущий и исполнитель роли Глеба Романенко в сериале «Интерны» Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане, где сейчас проходят ожесточенные беспорядки. Информация об этом появилась в новостных Telegram-каналах.

На территорию бывшей советской республики артист прибыл еще до Нового года. На днях Глинников в составе тургруппы отправился покорять пик Талгар. Последний раз актер связывался с матерью 3 января, сказав, что еды у его группы — достаточно. Однако на следующий день Глинников перестал выходить на связь, и его родительница обратилась за помощью в МИД России. На своей странице в Instagram актер также не размещал записей с 28 декабря прошлого года.

Казахстан охватили массовые протесты и беспорядки в первые дни 2022 года. Граждане начали выходить на улицы в связи с недовольствами двукратным повышением цен на топливо. Вскоре акции превратились в погромы и мародерство, сопровождающиеся стычками с полицией и смертями по обеим сторонам баррикад.