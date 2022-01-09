Юрист Соловьев рассказал о новом праве сохранить часть дохода от взысканий банков с 2022 года

Москва, 9 января. Задолжавшие банку россияне смогут защитить часть своих доходов от взыскания. Об этом нововведении 2022 года напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Такая возможность гражданам РФ предоставляется по закону № 234-ФЗ. Так, с 1 января этого года у должника появилось право на минимальный неприкосновенный доход.

Для этого стоит обратиться в подразделение судебных приставов, в котором было возбуждено исполнительное производство, передает агентство «Прайм». Потом необходимо написать заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

«Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — заявил Соловьев.

Такая возможность пройдет мимо тех людей, которые задолжали по документам, содержащим требования о взыскании алиментов. Кроме того, она не коснется граждан, которые должны возместить ущерб, причиненный преступлением.

Недавно сообщалось, что судебные приставы в России взыскали с коррупционеров 1,1 миллиарда рублей штрафов за 2021 год. Это на 185,4 миллиона рублей больше аналогичного периода прошлого года.