NYT: в Белом доме обсуждают возможность запретить поставку электроники в Россию

Вашингтон, 9 января. Вашингтон рассматривает запрет экспорта в Москву всех товаров потребления, использующих произведенную или разработанную в Соединенных Штатах электронику. Такие данные привела газета The New York Times со ссылкой на представителей Белого дома.

Соответствующая мера, как пишут журналисты, может быть предпринята в случае «военного вторжения» России на Украину. Рестрикции могут коснуться телефонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой электроники, в том числе произведенной в Европе, Южной Корее и других государствах.

«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных российским президентом Владимиром Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — пишет NYT.

Информацию о якобы планах Москвы «нанести удар» по Киеву ранее опровергал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отмечал, что Россия вправе самостоятельно перемещать войска по своей территории, в частности по тем регионам, которые могут находиться под угрозой.