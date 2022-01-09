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NYT: в Белом доме обсуждают возможность запретить поставку электроники в Россию

  /   Обновлено: 09 января 2022 03:38
Политика
NYT: в Белом доме обсуждают возможность запретить поставку электроники в Россию
pixabay.com

Вашингтон, 9 января. Вашингтон рассматривает запрет экспорта в Москву всех товаров потребления, использующих произведенную или разработанную в Соединенных Штатах электронику. Такие данные привела газета The New York Times со ссылкой на представителей Белого дома.

Соответствующая мера, как пишут журналисты, может быть предпринята в случае «военного вторжения» России на Украину. Рестрикции могут коснуться телефонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой электроники, в том числе произведенной в Европе, Южной Корее и других государствах.

«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных российским президентом Владимиром Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — пишет NYT.

Информацию о якобы планах Москвы «нанести удар» по Киеву ранее опровергал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отмечал, что Россия вправе самостоятельно перемещать войска по своей территории, в частности по тем регионам, которые могут находиться под угрозой.

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