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Оскароносная поэтесса Мэрилин Бергман умерла на 94-м году жизни

  /   Обновлено: 09 января 2022 03:35
Общество
Оскароносная поэтесса Мэрилин Бергман умерла на 94-м году жизни
unsplash.com  /  elCarito

Лос-Анджелес, 9 января. Состояние здоровья автора песен Мэрилин Бергман ухудшалось на протяжении последних лет. Она скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе без боли и страданий.

Дочь Бергман рассказала, что ее мать знала о своей смерти еще за несколько недель до этого. Артистка умерла спокойно в окружении родных.

«Ее состояние ухудшалось на протяжении последней пары лет, и в последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти. Она умерла очень спокойно, без боли и страданий», — цитирует дочь поэтессы телеканал Си-эн-эн.

Свои песни Мэрилин Бергман писала вместе с супругом Аланом Бергманом. Пара номинировалась на 16 премий «Оскар», три из которых выиграла. Одной из наиболее известных работ супругов стала песня The Way We Were, звучавшая в фильме «Какими мы были» с Барброй Стрейзанд. За эту композицию Бергманы получили не только «Оскар», но и две премии «Грэмми».

Стрейзанд, комментируя смерть Бергман, вспомнила свое знакомство с поэтессой и ее мужем. Это произошло свыше 60 лет назад за кулисами небольшого ночного клуба, написала актриса в своем Twitter.

«Мы познакомились более 60 лет назад за кулисами маленького ночного клуба и с тех пор любили друг друга и работали вместе. Пусть она покоится с миром», — говорится в сообщении Стрейзанд.

В Ленобласти в возрасте 79 лет скончалась основатель фестиваля «Литература и Кино» Генриетта Ягибекова. Соболезнования по этом поводу выразили в администрации Гатчинского муниципального района и Совете депутатов МО «Город Гатчина».

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Оскар сша грэмми
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