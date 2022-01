Оскароносная поэтесса Мэрилин Бергман умерла на 94-м году жизни

Лос-Анджелес, 9 января. Состояние здоровья автора песен Мэрилин Бергман ухудшалось на протяжении последних лет. Она скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе без боли и страданий.

Дочь Бергман рассказала, что ее мать знала о своей смерти еще за несколько недель до этого. Артистка умерла спокойно в окружении родных.

«Ее состояние ухудшалось на протяжении последней пары лет, и в последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти. Она умерла очень спокойно, без боли и страданий», — цитирует дочь поэтессы телеканал Си-эн-эн.

Свои песни Мэрилин Бергман писала вместе с супругом Аланом Бергманом. Пара номинировалась на 16 премий «Оскар», три из которых выиграла. Одной из наиболее известных работ супругов стала песня The Way We Were, звучавшая в фильме «Какими мы были» с Барброй Стрейзанд. За эту композицию Бергманы получили не только «Оскар», но и две премии «Грэмми».

Стрейзанд, комментируя смерть Бергман, вспомнила свое знакомство с поэтессой и ее мужем. Это произошло свыше 60 лет назад за кулисами небольшого ночного клуба, написала актриса в своем Twitter.

«Мы познакомились более 60 лет назад за кулисами маленького ночного клуба и с тех пор любили друг друга и работали вместе. Пусть она покоится с миром», — говорится в сообщении Стрейзанд.

