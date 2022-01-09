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Врачи Лесосибирска с раздольем отмечали Новый год перед умирающим пациентом

Происшествия
Врачи Лесосибирска с раздольем отмечали Новый год перед умирающим пациентом
Невские Новости  /  Сергей Борода

Лесосибирск, 9 января. Скандал с участием медицинских работников произошел в городе Лесосибирск в Красноярском крае. В местной больнице умирающий пациент снял на видео новогоднее торжество врачей.

Ролик, снятый мужчиной, появился в Telegram-чате «ЧП Лесосибирск». Согласно словам пациента, он находился в тяжелом состоянии и ждал экстренной ситуации. Однако вместо помощи медики праздновали приход Нового года. Торжество сопровождалось весельем, вкусной едой и алкогольными напитками.

Мужчина добавил, что в общем празднике участвовали даже реаниматологи, которые должны были также находиться в операционной. Видео пациент успел переслать своим родственникам. Согласно неподтвержденным данным, он так и не дождался операции и скончался в больнице.

Недавно сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения на врача-травматолога. Злоумышленнику, избившему медработника, грозит до пяти лет лишения свободы.

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