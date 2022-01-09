Правоохранители задержали свыше 4,4 тысячи человек в Казахстане

Нур-Султан, 9 января. После прошедших на территории Казахстана массовых беспорядков сотрудниками правоохранительных органов были задержаны по меньшей мере 4404 человека. Информацию об этом сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на МВД республики.

Среди задержанных имеются иностранные граждане. Согласно сведениям Организации Объединенных Наций, всего во время протестов в стране было ранено около тысячи человек. По данным МВД Казахстана, погибли 18 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты начались в республике в первых днях этого года из-за повышения цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. На территории страны объявлен режим ЧП вплоть до 19 января.

Также ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 139 участников протестов в Жамбылской области страны. При обыске у них были найдены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная денежная сумма.