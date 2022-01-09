Свидетели бесчинств в Алма-Ате указали на мародерство приезжих иностранцев

Алма-Ата, 9 января. Массовые беспорядки на территории Казахстана устроили экстремисты и приезжие из других стран. Об этом рассказали жители города Алма-Ата в интервью Telegram-каналу SHOT.

Как отметил один из очевидцев, митинги изначально были мирными. Люди собирались на выступления, проводя вечера у костров с гитарами. Однако позже в игру вступили экстремисты, которые воспользовались нестабильной ситуацией в стране. По словам жителей Алма-Аты, мародеры нападали на людей, громили объекты инфраструктуры, останавливали машины.

«Приезжая молодежь просто колясками тащила еду. Это не алмаатинцы, это люди приехавшие, мародеры», — рассказал один из очевидцев.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали 139 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. Во время обысков силовики обнаружили у них автоматы, снайперскую винтовку, пистолеты, а также крупную денежную сумму.