Киев, 9 января. Украина нуждается в скорейшем запуске российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на политику властей по недопущению старта проекта. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Кирилл Молчанов.

Аналогичная ситуация обстоит в Германии и во Франции, где «спят и видят», чтобы трубопровод скорее заработал. Это объясняется тем, что после запуска цены на газ значительно снизятся. Украине и «Нафтогазу» это тоже будет крайне выгодно.

«...потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по 1-1,5 тысячи долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», — объяснил политолог.

Требования Киева продлить договор с Россией по транзиту на фоне борьбы с «СП-2» выглядят «политической шизофренией». Молчанов назвал такую позицию украинских властей «классической биполярочкой».

Члены правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ранее указали на заинтересованность немцев в «Северном потоке — 2». Этот проект отвечает интересам граждан и никак не связан с политикой.