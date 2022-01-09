Международная ситуация вынуждает Россию развивать береговые ракетные-артиллерийские войска

Москва, 9 января. Береговые ракетные-артиллерийские войска (БРАВ) ВМФ России получили свежее развитие в 2021 году. Кроме того, ведомство приняло решение еще увеличить боевые возможности этих сил.

В будущем в составе БРАВ будут сформированы дополнительные подразделения. Перевооружение ждет и ракетчиков, что сделает их более многофункциональными, передает «Известия».

На данный момент БРАВ по степени насыщения современной военной техникой практически не имеют конкурентов — войска вооружены новыми образцами на 96%. В среднем в российской армии этот показатель равен 71%.

Вооружение БРАВ является стратегически важной задачей Минобороны России. Такие шаги буквально вынуждает делать сложная международная ситуация — РФ должна укреплять свои границы, чтобы защититься от возможного нападения.

«Усиление защиты российского побережья особенно актуально с учетом складывающейся сегодня международной обстановки. Мы видим возросшую активность разведывательных полетов у границ России, военные учения, регулярные походы военных кораблей в Черном и Балтийском морях, в том числе их заходы туда, куда они не должны заходить», — рассказала завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Такие проявления специалист назвала опасными сигналами, на которые необходимо срочно реагировать. Именно для этого Россия использует новые методы по обороне.

Недавно посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от попыток проверять российскую оборону на прочность, потому что это крайне опасно. Дипломат подчеркнул, что Москва не испугается НАТО, после чего последует ответ.