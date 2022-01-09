Александр Буйнов попал в больницу после падения с лестницы

Москва, 9 января. Музыкант Александр Буйнов поскользнулся и упал с лестницы в собственном доме. Артиста срочно доставили в больницу, об этом певец рассказал в видеообращении в Сети.

Близкие Буйнова оказали пострадавшему первую помощь. Во время падения музыкант сломал руку, жена Алена сделала супругу шину и повязала на кисти красный бантик.

«Вот, сломал руку. Едем в госпиталь. Самодельную шину поставили. Левая рука… Поскользнулся на ровном месте — на лестнице, пошел за собакой. Вот и весь веселый репортаж», — рассказал Буйнов.

Он записал видео из машины по дороге в больницу. В конце своего обращения исполнитель вспомнил о 40 днях со смерти коллеги Александр Градского.

«Сегодня 40 дней. Вот такая судьбина», — заключил Буйнов.

Певец Григорий Лепс ранее тоже попал в больницу. Сначала СМИ сообщали, что исполнителю понадобилась помощь психиатра, однако позже сам певец эту информацию опроверг. Он рассказал, что перенес гипертонический криз на фоне развода.