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Сертификат летной годности задержавшегося в Петербурге борта истек в августе 2021 года

  /   Обновлено: 09 января 2022 02:30
Происшествия
Сертификат летной годности задержавшегося в Петербурге борта истек в августе 2021 года
pxhere.com

Санкт-Петербург, 9 января. Рейс Санкт-Петербург — Шарм-эш-Шейх вылетел из Северной столицы после многочасовой задержки. Оказывается, что с состоянием самолета Boeing 767-300 не все так гладко.

Пассажиры петербургского аэропорта Пулково вылетели в египетский Шарм-эш-Шейх в 00:47 воскресенья. Некоторым гражданам пришлось прождать вылета сутки, поскольку они приехали заранее. Причиной такой задержки названа техническая неисправность судна. ФАН вспомнил историю горе-самолета.

Техническое состояние

Первый полет борта состоялся в 1991 году. Сейчас ему уже исполнилось 28 лет. Известно, что самолет оснащен двигателями Pratt & Whitney, которые отличаются повышенным дымлением. Кроме того, согласно открытым источникам, сертификат летной годности самолета истек в августе 2021 года. Несмотря на это, борт летает практически ежедневно и даже совершает по несколько рейсов в день.

Опасное происшествие

Один из известных авиационных инцидентов с самолетом произошел в 2019 году в Барнауле. Тогда судно совершало перелет из Нячанга (Камрань; код IATA — CXR) в международный аэропорт Барнаула (BAX).

Во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Экипаж принял решение произвести резкое торможение. Судно остановилось в конце взлетно-посадочной полосы. Чтобы избежать трагедии, была произведена срочная эвакуация пассажиров. Происшествие обошлось без пострадавших.

Оператор

Сейчас оператором самолета является Azur Air. Борт был взят в коммерческую эксплуатацию в августе 2016 года. До этого он с 2003 года находится в распоряжении авиакомпании «Трансаэро».

Проверку по факту задержки рейса авиакомпании Azur Air проводит прокуратура Санкт-Петербурга. Рейс несколько раз переносили на 20:00 субботы, а также на 00:20, 00:40 и 01:00 воскресенья.

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пулково аэропорт задержка самолета
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