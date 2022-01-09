Накануне переговоров с Россией США сменили хамскую риторику на оправдательную

Вашингтон, 9 января. Всего за сутки до предварительных переговоров с Москвой Вашингтон внезапно прекратил поток хамства и нападок на Россию. Теперь тон США стал скорее оправдывающимся, следует из итогов брифинга представителя американской администрации.

Во время встречи прозвучал вопрос по злободневной теме беспорядков в Казахстане. Известно, что до сих пор Вашингтон поставил под сомнение просьбу Нур-Султана о помощи у ОДКБ. Кроме того, США не упустили возможность в очередной раз обвинить Россию.

«Один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — высказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заявление американского политика возмутило представителей МИД РФ. Дипломаты в ответ напомнили, что присутствие США в других странах несет только насилие и кровопролитие, что подтверждается историческими фактами.

Однако очередной раунд обсуждения Казахстана поумерил пыл Соединенных Штатов и их категоричность спала. В ответ Белый дом только поспешил заверить, что США не имеют никакого отношения к беспорядкам в республике.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также на брифинге коснулись тем, которые могут быть затронуты на предстоящих переговорах. Однако представитель администрации США решил воздержаться и не раскрывать содержание саммита. Но, если раньше Вашингтон по-хамски заявлял, что не намерен обсуждать гарантии безопасности, предложенные Россией, по пунктам, то теперь в Белом доме обошлись коротким объяснением:

«Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать — такие, как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня».

Ко всему прочему представитель Белого дома добавил, что России не стоит беспокоиться о размещении американских ракет на Украине. По словам собеседника журналистов, в США совершенно нет намерений на этот счет. В заключении американец выразил надежду, что державам удастся прийти к взаимопониманию.

Американская делегация 9 января проведет «предварительный» этап переговоров с российскими коллегами в Женеве. Ключевой диалог между представителями Вашингтона и Москвы назначен на 10 января.