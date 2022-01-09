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Супермаркеты в Алма-Ате вернутся к работе по сокращенному графику

  /   Обновлено: 09 января 2022 01:53
Общество
Супермаркеты в Алма-Ате вернутся к работе по сокращенному графику
pixabay.com

Алма-Ата, 9 января. Работа супермаркетов в Алма-Ате возобновляется утром 9 января. Покупателей будут принимать по сокращенному графику, сообщает местный оперативный штаб.

Сейчас в городе открыты 28 филиалов торговых сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл». Все они располагают достаточным объемом продовольствия, уточнили в пресс-центре управления предпринимательства и инвестиций Алма-Аты.

«На сегодня открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, "Тоймарт" и "Смолл". Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов в достаточном объеме», — говорится в сообщении.

В ближайшие два дня супермаркеты в городе будут работать с 09:00 до 18:00 (12:00–21:00 по московскому времени). Magnum откроет в воскресенье 40 своих магазинов, а 10 января планируется начать возобновление работы всех производственных предприятий города, что особенно касается пищевой промышленности.

С начала 2022 года в Казахстане бушуют протесты, начавшиеся на фоне подорожания газа. Позднее демонстрации переросли в массовые беспорядки. В связи с этим в МИД РФ обратились сотни россиян, находящиеся на территории республики. Они просят дипломатов помочь им покинуть Казахстан, пишет НСН.

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Казахстан беспорядки алма-ата супермаркеты
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