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Боевики продолжают ожесточенное сопротивление в Алма-Ате

Происшествия
Боевики продолжают ожесточенное сопротивление в Алма-Ате
ФБА «Экономика сегодня»

Алма-Ата, 9 января. Вспышки ожесточенного сопротивления по-прежнему продолжаются на территории Казахстана. Соответствующее заявление сделал заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров.

Представитель властей республики подчеркнул, что боевики оказывают вооруженное сопротивление в Алма-Ате. По словам Бабакумарова, на территории страны наблюдается стабилизация ситуации, однако по-прежнему сохраняются вспышки беспорядков.

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — следует из сообщения представителя властей Казахстана.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в республике 139 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Жамбылской области. Сообщается, что во время обысков у боевиков изъяли автоматы, снайперскую винтовку, пистолеты, а также крупную сумму денег.

Также стало известно, что среди пострадавших во время беспорядков в Казахстане не было россиян. Как отметили в МИД РФ, вокруг дипломатических учреждений страны на территории республики сохраняется спокойная обстановка, передает НСН.

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Казахстан протесты беспорядки алма-ата сопротивление
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