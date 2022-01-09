Боевики продолжают ожесточенное сопротивление в Алма-Ате

Алма-Ата, 9 января. Вспышки ожесточенного сопротивления по-прежнему продолжаются на территории Казахстана. Соответствующее заявление сделал заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров.

Представитель властей республики подчеркнул, что боевики оказывают вооруженное сопротивление в Алма-Ате. По словам Бабакумарова, на территории страны наблюдается стабилизация ситуации, однако по-прежнему сохраняются вспышки беспорядков. «Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — следует из сообщения представителя властей Казахстана.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в республике 139 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Жамбылской области. Сообщается, что во время обысков у боевиков изъяли автоматы, снайперскую винтовку, пистолеты, а также крупную сумму денег.

Также стало известно, что среди пострадавших во время беспорядков в Казахстане не было россиян. Как отметили в МИД РФ, вокруг дипломатических учреждений страны на территории республики сохраняется спокойная обстановка, передает НСН.