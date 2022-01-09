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Телеведущая Ида Галич позволят себе уходить в трехдневные «зажоры»

Шоу-бизнес
Телеведущая Ида Галич позволят себе уходить в трехдневные «зажоры»
instagram.com  /  @galichida

Москва, 9 января. Блогер и телеведущая Ида Галич позволяет себе в новогодние праздники есть любые блюда. Однако в повседневной жизни она старается отдавать предпочтение здоровому питанию.

Галич не прибегает к каким-то специальным диетам, чтобы не набрать лишние килограммы за каникулы. Она призналась, что на праздниках ест все подряд и в больших количествах, передает издание «Аргументы и факты».

«До конца января не мучаю себя диетами. В прошлом году, например, мы ездили отдыхать в Красную Поляну, где очень много ели — могли завтракать борщом. Но я каталась на сноуборде, и набранные килограммы быстро уходили», — призналась звезда.

Блогер рассказывает в Сети, что пытается изменить свои пищевые привычки. Однако это удается не так быстро, как бы хотелось. В прошлом Галич была постоянной посетительницей ресторанов с фастфудом.

Телеведущая Ида Галич позволят себе уходить в трехдневные «зажоры»
instagram.com / @galichida

«Раньше я ела много фастфуда, жирных продуктов, и среди них проскакивал один кусочек брокколи. А сейчас делаю выбор в пользу полезной еды, но могу позволить себе съесть что-то вредное», — рассказала телеведущая.

Тем не менее Ида Галич старается сильно не ограничивать себя в еде. Единственное, она исключила из своего рациона гарниры. Один прием пищи ограничивается мясом и салатом. На лишний съеденный кусок торта телеведущая старается реагировать спокойно.

«Иногда даже ухожу "в зажор". Позволяю себе есть все, но только три дня, а потом возвращаюсь на праведный путь», — призналась Галич.

Иде Галич ранее пришлось отменить празднование Нового года из-за плохого самочувствия. Однако она призналась, что войдет в январь «с улыбкой, хоть и лежа».

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