Ходовые испытания российского корвета «Резкий» стартуют в конце января

Москва, 9 января. Сейчас корвет «Резкий» стоит на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, расположенного во Владивостоке. Начала его ходовых испытаний запланировано на конец января.

Корвет в рамках ходовых испытаний совершит свой первый самостоятельный выход. В настоящее время на нем проводятся швартовые работы, уточнили в пресс-центре Тихоокеанского флота (ТОФ). В состав последнего «Резкий» должен войти уже в 2022 году.

«Корвет "Резкий" сейчас находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода. На новостройке проходит этап швартовых испытаний, а в конце января запланирован первый самостоятельный выход корвета на государственные ходовые испытания», — сказано в сообщении.

Корвет проекта 20380 будет применяться в ближней морской зоне. Он сможет противостоять надводным кораблям и подлодкам противника, а также оказывать артиллерийскую поддержку морского десанта во время операций на воде.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке продолжается создание сразу семи боевых кораблей для Тихоокеанского флота ВМФ России. Вместе с этим ведется подготовка к строительству серии из шести фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков».