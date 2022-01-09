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Ходовые испытания российского корвета «Резкий» стартуют в конце января
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Ходовые испытания российского корвета «Резкий» стартуют в конце января

  /   Обновлено: 09 января 2022 01:28
Армия
Ходовые испытания российского корвета «Резкий» стартуют в конце января
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 9 января. Сейчас корвет «Резкий» стоит на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, расположенного во Владивостоке. Начала его ходовых испытаний запланировано на конец января.

Корвет в рамках ходовых испытаний совершит свой первый самостоятельный выход. В настоящее время на нем проводятся швартовые работы, уточнили в пресс-центре Тихоокеанского флота (ТОФ). В состав последнего «Резкий» должен войти уже в 2022 году.

«Корвет "Резкий" сейчас находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода. На новостройке проходит этап швартовых испытаний, а в конце января запланирован первый самостоятельный выход корвета на государственные ходовые испытания», — сказано в сообщении.

Корвет проекта 20380 будет применяться в ближней морской зоне. Он сможет противостоять надводным кораблям и подлодкам противника, а также оказывать артиллерийскую поддержку морского десанта во время операций на воде.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке продолжается создание сразу семи боевых кораблей для Тихоокеанского флота ВМФ России. Вместе с этим ведется подготовка к строительству серии из шести фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков».

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