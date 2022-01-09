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Белый дом анонсировал «предварительную» часть переговоров с Россией в Женеве

Политика
Белый дом анонсировал «предварительную» часть переговоров с Россией в Женеве
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 9 января. США не ожидают оптимистичного исхода предстоящих переговоров с Россией в Женеве. Об этом в ходе телефонного брифинга с журналистами заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Делегация из США 9 января проведет «предварительную» часть переговоров с российскими коллегами в Женеве. Основной диалог между представителями двух государств состоится 10 января.

Вашингтон планирует оценивать действия Москвы, а не публичные комментарии. В связи с этим американская сторона будет обращать внимание на то, что будет происходить за закрытыми дверями.

«Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма», — заявил чиновник.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее объявил, что США не готовы сокращать численность своих войск в Европе. Вашингтон не готов обсуждать с Россией этот вопрос.

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