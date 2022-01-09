Двух туристов убило огромным куском скалы на юго-востоке Бразилии

Бразилиа, 9 января. Минимум два туриста погибли и еще 34 человека серьезно пострадали в результате обрушения скалы на лодку. Трагедия произошла вблизи города Капитолиу на юго-востоке Бразилии, сообщили местные СМИ.

Во время отдыха туристов на побережье часть скалы откололась от берега и рухнула на лодки с людьми. Кроме двух погибших, более трех десятков человек также были госпитализированы с различными травмами. На месте трагедии продолжают работать водолазы.

Горные породы в этой местности Бразилии подвержены сильной эрозии, отметили спасатели. Экстренные службы склонны предполагать, что обвал произошел из-за сильных осадков. Не исключено, что ландшафт будет разрушаться и дальше.

В конце декабря в Бразилии рождественская вечеринка закончилась стрельбой и жертвами. В результате происшествия погибли пять человек.