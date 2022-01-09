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МВД Казахстана опровергло сообщения о столкновениях в пригороде Алма-Аты

  /   Обновлено: 09 января 2022 00:27
Происшествия
МВД Казахстана опровергло сообщения о столкновениях в пригороде Алма-Аты
Федеральное агентство новостей

Алма-Ата, 9 января. Информация о столкновениях вблизи поселка Райымбек в пригороде Алма-Аты не соответствует действительности, заявили в министерстве внутренних дел Казахстана.

Агентство Sputnik Казахстан ранее сообщало о столкновениях вдоль автомобильной дороги Алма-Аты — Бишкек. Журналисты уточнили, что речь идет об окрестностях поселка Райымбек.

«В МВД Казахстана не подтвердили информацию о столкновениях в пригороде Алма-Аты — в районе поселка Райымбек», — говорится в Telegram-канале агентства.

Напряженная обстановка в Казахстане наблюдается с первых чисел января. Сначала в республике начались протесты из-за подорожания сжиженного газа, после чего демонстрации переросли в массовые беспорядки. Силовики уже задержали свыше тысячи боевиков, которым грозит пожизненное лишение свободы.

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Казахстан беспорядки алма-ата
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