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Washington Post: США намерены обсудить с Россией размещение ракет в Европе

Политика
Washington Post: США намерены обсудить с Россией размещение ракет в Европе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 января. Правительство Соединенных Штатов планирует во время переговоров с Россией в Женеве обсудить вопрос размещения ракет в Европе. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post.

Авторы публикации также добавили, что Вашингтон будет обсуждать с Москвой масштабы проводимых в Европе военных учений. По их словам, американская администрация настроена на то, чтобы переговоры с российской стороной прошли по «принципу взаимности». При этом США не станут заключать каких-либо соглашений, пока не получат ответы на все интересующие их вопросы.

«Россияне хотят посмотреть, что мы им предложим», — рассказал изданию представитель американской администрации.

Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американской делегации необходимо поднять себе настроение перед переговорами с Москвой. На данный момент американская администрация уверена, что Россия выдвигает невозможные требования по безопасности, передает НСН.

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