Политолог Кедми объяснил события в Казахстане свободой действия националистов

Москва, 9 января. Определенные люди воспользовались напряженной ситуацией, складывавшейся в Казахстане многие годы. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми в эфире «Соловьев Live».

Он оценил происходящие в республике процессы и трагические события. Специалист считает, что возможность массовых беспорядков появилась из-за существовавшей в Казахстане свободы действия различных националистических организаций.

«Та свобода действия, которая была в Казахстане, всякого рода — религиозная, иностранная, националистических организаций, она привела к тому, что обстановка была напряженная, а люди, делавшие это, в удобный момент попытались воспользоваться ситуацией и вывести страну из равновесия», — объяснил Кедми.

Правоохранительные органы Жамбылской области Казахстана ранее арестовали почти 140 радикалов. При них был обнаружен целый арсенал различного оружия и крупная сумма денег, передает Национальная служба новостей.