Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 01:27
01:13
Происшествия
Трубу с холодной водой прорвало во Фрунзенском районе Петербурга
00:57
Политика
Белый дом анонсировал «предварительную» часть переговоров с Россией в Женеве
00:53
Происшествия
Двух туристов убило огромным куском скалы на юго-востоке Бразилии
00:27
Происшествия
МВД Казахстана опровергло сообщения о столкновениях в пригороде Алма-Аты
00:27
Политика
Washington Post: США намерены обсудить с Россией размещение ракет в Европе
00:18
Политика
Политолог Кедми объяснил события в Казахстане свободой действия националистов
00:16
Происшествия
Задержанного в Алма-Ате корреспондента RT Обищенко отпустили на свободу
00:14
Политика
Захарова посоветовала делегации США поднять себе настроение перед переговорами с Россией
00:02
Политика
Политолог Клинцевич о ситуации в Казахстане: «Внутри службы безопасности были предатели»
23:55
Происшествия
Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Свердловской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Кедми объяснил события в Казахстане свободой действия националистов

Политика
Политолог Кедми объяснил события в Казахстане свободой действия националистов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 января. Определенные люди воспользовались напряженной ситуацией, складывавшейся в Казахстане многие годы. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми в эфире «Соловьев Live».

Он оценил происходящие в республике процессы и трагические события. Специалист считает, что возможность массовых беспорядков появилась из-за существовавшей в Казахстане свободы действия различных националистических организаций.

«Та свобода действия, которая была в Казахстане, всякого рода — религиозная, иностранная, националистических организаций, она привела к тому, что обстановка была напряженная, а люди, делавшие это, в удобный момент попытались воспользоваться ситуацией и вывести страну из равновесия», — объяснил Кедми.

Правоохранительные органы Жамбылской области Казахстана ранее арестовали почти 140 радикалов. При них был обнаружен целый арсенал различного оружия и крупная сумма денег, передает Национальная служба новостей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Кедми объяснил события в Казахстане свободой действия националистов
Казахстан беспорядки кедми
Комментировать