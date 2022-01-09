Задержанного в Алма-Ате корреспондента RT Обищенко отпустили на свободу

Алма-Ата, 9 января. Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко отпустили после задержания в Казахстане. Сейчас он находится в гостинице, откуда уже связался со своей супругой.

Задержание Обищенко происходило в Алма-Ате, когда он приехал на площадь Республики. Журналист планировал снять кадры с военной техникой.

«Внештатного корра RT, задержанного в Алма-Ате, отпустили. Станислав Обищенко связался с женой из гостиницы», — говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».

Продюсер RT Михаил Краснов ранее рассказал, что перед задержанием его коллеге угрожали оружием. На площади к журналисту подъехал автомобиль, из которого вышли военные и поставили его на колени, угрожая автоматами.