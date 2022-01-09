Захарова посоветовала делегации США поднять себе настроение перед переговорами с Россией

Москва, 9 января. Настроенным без оптимизма на переговоры с Россией американским политикам стоит поднять себе настроение. Такой совет США дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» .

Она прокомментировала недавнее заявление представителя администрации США о «неоптимистичном» настрое делегации перед встречей с российскими коллегами в Женеве. В Вашингтоне пояснили, что идут на диалог «с ощущением реализма».

«Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», — посоветовала Захарова.

Дипломат ранее оценила комментарии американских политиков по поводу происходящего в Казахстане. Она назвала их «детским лепетом», так как у чиновников из США нет никаких аргументов, что приводит их в отчаяние. На самом деле представители Вашингтона не понимают процессов в Казахстане и выдают свои догадки за официальную позицию, передает Национальная служба новостей.