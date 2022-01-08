Очевидцы пробки на пути в Москву ломают голову над причинами внезапно проколотых шин

Москва, 8 января. Пользователи соцсетей сообщили об образовании пробки на автодороге из подмосковной Балашихи в столицу — у всех водителей оказались проколоты шины. Ситуацию прокомментировал источник в правоохранительных органах.

На данный момент, по данным источника, официально в полицию никто из автомобилистов не обращался. Возможно, происшествие было зафиксировано не сегодня, а в Сети просто появились видеозаписи инцидента.

Очевидцы сообщали, что на трассе могли застрять порядка 50 автомобилей. Из-за этого автомобильный затор растянулся на несколько километров. Водители предполагают, что причиной стали рассыпанные гвозди или неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

Недавно специалисты предупреждали, что неправильное хранение автомобиля в холодное время года может повлиять на необратимую деформацию шин. Неподвижная стоянка в течение долгого времени способна привести к образованию квадратной форме шин.