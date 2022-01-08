Посол Казахстана в Москве Кошербаев опроверг внешнее вмешательство в дела республики

Москва, 8 января. Внешнего вмешательства на государственном уровне во внутренние дела Казахстана нет. Такое заявление в эфире «Соловьев Live» сделал посол республики в Москве Ермек Кошербаев.

Он оценил ситуацию, возникшую в Казахстане в начале января. Дипломат заверил, что власти республики понимают, что происходит в стране.

«На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идет явное вмешательство, как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом или, может, кто-то пытается через всевозможные центры. То есть официально на государственном уровне ничего такого не происходит, более того, есть понимание процесса, что в Казахстане творится», — сказал Кошербаев.

Массовые беспорядки начались в Казахстане сразу после Нового года. Поводом стало резкое подорожание топлива. Тысячи людей вышли на улицы и начали громить инфраструктуру, поджигать автомобили и административные здания. Правоохранительные органы и руководство республики делают все возможное, чтобы урегулировать конфликт.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее объявил, что не намерен вести переговоры с террористами. Силовики же должны убивать боевиков, стреляя на поражение.