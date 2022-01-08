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Захарова заявила, что лицемерию США в вопросах Казахстана пришел конец

Политика
Захарова заявила, что лицемерию США в вопросах Казахстана пришел конец
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 8 января. Правительство Соединенных Штатов больше не может притворяться, будто на территории Казахстана проходят мирные протесты. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что реакция официальных представителей американского правительства на события в Казахстане выглядят как «детский лепет». По словам Захаровой, США испытывают отчаяние из-за полного отсутствия аргументов. Об этом представитель МИД России рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь (в Казахстане — Прим. ФАН) идет о каких-то мирных протестах. Комментировать им нечего», — высказалась Захарова.

Также ранее российский дипломат рассказала, что в рождественскую ночь она всей душой была с миротворцами ОДКБ, направленными в Казахстан. По словам Захаровой, они отбыли в республику для урегулирования массовых беспорядков.

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Казахстан сша захарова протесты беспорядки мид россии
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