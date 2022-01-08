«Холдинг аква» открыл новые рынки сбыта минводы «Ессентуки» в 2021 году

Пятигорск, 8 января. Компания «Холдинг аква» в прошлом году начала поставлять минеральную воду «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» в три новые страны, сообщает ТАСС.

Коммерческий директор производителя Александр Бубнов заметил, что холдинг ранее имел точки выхода на рынки Израиля, Финляндии, Таджикистана, но теперь сменил дистрибьюторов. Организация также смогла найти новых партнеров, с которыми удалось построить долгосрочные отношения.

«Мы оптимистично смотрим на будущее нашего экспортного направления», — отметил он.

Бубнов также обратил внимание, что за 2021 год компания увеличила поставки продукции за границу на 40%, изменив подход к прайсу и сделав его более гибким.

«Холдинг аква» является крупнейшим предприятием полного цикла в Кавминводах. Он занимается добычей, розливом, а также продажей минвод под марками «Ессентуки №4», «Ессентуки №17» и «Славяновская».

Очерский завод напитков в Прикамье ранее первым в стране включил маркировку о минеральной природной питьевой воде в свой цикл производства.