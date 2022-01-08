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Захарова раскритиковала «детский лепет» американских дипломатов о трагедии в Казахстане

Политика
Захарова раскритиковала «детский лепет» американских дипломатов о трагедии в Казахстане
mid.ru

Москва, 8 января. Американские дипломаты показали свой непрофессионализм — они не могут ответить на вопросы, касающиеся ситуации в Казахстане. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Который день в Казахстане разворачиваются трагические и напряженные события. Внимание мировой общественности сейчас буквально приковано к происходящему в республике. Естественно, обстановка вызывает много вопросов, аналитических и практических, в том числе и к мировым лидерам, к которым принято относить США. Однако представители американской дипмиссии просто заходят в словесный тупик и не могут дать вразумительных ответов. А все комментарии американкой стороны больше похожи на «детский лепет».

«Вы послушайте этот детский лепет, чушь. Им просто нечего сказать», — заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».

Кроме того, напомнила она, госсекретарь Энтони Блинкен позволил себе неуместное и ехидное высказывание о происходящем в Казахстане. По мнению Захаровой, подобная желчь объясняется отчаянием американского истеблишмента, у которого просто нет аргументов. В свою очередь в МИД России реакцию американского политика назвали хамством.

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