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США готовы обсудить с Россией ограничение масштабов военных учений

Политика
США готовы обсудить с Россией ограничение масштабов военных учений
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 8 января. Соединенные Штаты Америки готовы к обсуждению с Россией вопроса ограничений масштабов военных учений. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга.

Прогресс также возможен в переговорах, связанных с неразмещением американских ракет на территории Украины. Американский чиновник добавил, что несмотря на это Вашингтон никогда не станет выполнять требования Москвы, которые лишают НАТО принципа открытых дверей.

«Россия говорит, что ее безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб подобных учений. Речь идет как о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон, так и о наземных учениях», — сказал представитель администрации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что НАТО подминает под себя Украину. Для Москвы же это является красной линией, поэтому она вынуждена «принимать меры против ползучей угрозы».

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