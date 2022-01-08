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Аэропорт Алма-Аты приостановил работу на неопределенный срок
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Аэропорт Алма-Аты приостановил работу на неопределенный срок

Происшествия
Аэропорт Алма-Аты приостановил работу на неопределенный срок
wikipedia.org  /  Ds02006 / Общественное достояние

Алма-Ата, 8 января. Изначально возобновить работу аэропорта казахстанского Алма-Аты планировалось на следующей неделе, однако теперь это событие отложено на неопределенный срок.

Представители пресс-службы воздушной гавани ранее сообщали, что аэропорт не будет принимать самолеты и пассажиров до 10 января. Согласно информации Sputnik Казахстан, эти сроки были передвинуты на неопределенное время.

Сейчас в Казахстане наблюдаются массовые беспорядки, которые начались с протестов в начале января. Местные жители вышли на улицы из-за недовольства повышением цен на сжиженный газ. Протестные настроения наблюдаются в Алма-Ате, Жанаозене и Актау. Сейчас в республике действует режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января.

Свою работу ранее приостанавливал международный аэропорт Актау. Однако уже утром 8 января воздушная гавань возобновила выполнение полетов по всем направлениям.

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Казахстан беспорядки алма-ата
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