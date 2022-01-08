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Аналитик DTN сообщил о замедлении роста цен на удобрения

  /   Обновлено: 08 января 2022 22:31
Экономика
Аналитик DTN сообщил о замедлении роста цен на удобрения
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Лондон, 8 января. Розничная стоимость удобрений продолжит расти в 2022 году, но подорожание будет идти гораздо медленнее, пишет ИА «Красная весна».

Сотрудник аналитической компании DTN Расс Куинн отметил, что больше всего (на 9%) в декабре 2021 года выросли цены на сухие удобрения. В среднем стоимость азотных удобрений составила 1428 долларов за тонну. Это рекордно высокий показатель в наборе данных DTN.

«Другие шесть удобрений незначительно выросли в цене по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена DAP составляла 864 долларов за тонну, MAP — 931 долларов за тонну, калий — 809 долларов за тонну, карбамид — 911 долларов за тонну (максимум), 28 UAN28 — 583 долларов за тонну (абсолютный максимум) и максимум 32 UAN — 679 долларов за тонну (рекорд). В пересчете на фунт азота средняя цена на мочевину составляла 0,99 доллара за фунт азота, на безводный азот — 0,87 доллара за фунт азота, на UAN28 — 1,04 доллара за фунт азота и на UAN32 — 1,06 доллара за фунт азота», — говорится в анализе DTN.

Британские фермеры могут столкнуться с дефицитом удобрений этой весной. Поставки удобрений пришлось сократить из-за того, что их стоимость выросла почти в три раза. Это может привести к частичному закрытию сельхозпредприятий Соединенного Королевства.

Российское предприятие «Уралхим» в ближайшее время откроет представительство в Нигерии. Также в планах у компании построить в этой африканской стране завод.

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