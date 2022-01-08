Белый дом заявил, что США не имеют отношения к разразившимся в Казахстане беспорядкам

Вашингтон, 8 января. Американская сторона не имеет отношения к массовым беспорядкам и погромам, вспыхнувшим на территории Казахстана. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам чиновника, интересоваться о вероятном влиянии протестов в Казахстане на обстановку вокруг Украины «нужно не в Белом доме». Такой же ответ резидент администрации США дал и на вопрос и переговорах Москвы и Вашингтона о стратегической стабильности.

«Происходящее никак не о нас. Это вопрос не к США», — уверил представитель Белого дома во время телефонного брифинга.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января. Сперва акции проходили в крупных городах, однако позже люди начали выходить на улицы со всех уголков страны. Граждане выражали недовольство двукратному повышению цен на сжиженный газ, однако позже протесты переросли в мародерства и столкновения с силовиками.