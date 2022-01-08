Прибыль американских банков за 2021 год может оказаться рекордной

Нью-Йорк, 8 января. Крупнейшие банковские организации Уолл-Стрит вскоре должны сообщить о пиковых показателях прибыли за предыдущий год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.

Эксперты ожидают, что крупнейшие банки в Соединенных Штатах получат высокую доходность от комиссий, которые они удерживают за переводы. Одновременно с этим убытки по кредитам оказались ниже, чем предполагали прогнозы. Эти два обстоятельства толкают вверх котировки акций финансового сектора.

«Мы ожидаем, что акции банков будут продолжать опережать рынок в 2022 году», — заявил аналитик Barclays Джейсон Голдберг.

Между тем индекс S&P 500 в начале января показал наиболее депрессивную динамику за последние пять лет.