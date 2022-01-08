Строительство частных домов в России за год подорожало на 30–60%

Москва, 8 января. Стремительный рост цен на стройматериалы, наблюдавшийся весь 2021 год в России, пока остановился, сообщает РБК.

Эксперты полагают, что в 2022 году подорожание стройматериалов и загородных домов будет находиться в пределах 10–15%. В течение 2021 года строительство домов подорожало на 30–60%, а цены на стройматериалы выросли в два раза.

Руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов считает, что ажиотажный спрос на стройматериалы может спровоцировать рост цен гораздо выше прогнозируемого.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский советует ориентироваться на свой бюджет, принимая решение о строительстве дома в 2022 году.

«Стройка не будет дешеветь. К ценам 2019–2020 годов мы уже, к сожалению, не вернемся, потому что спрос на строительные материалы остается высоким. Если у человека есть бюджет с учетом текущей цены, то нужно строить. Это обезопасит активы», — отметила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Юлия Юрлова.

Подготовку к возведению дома лучше начинать заранее, еще до начала сезона. Следует купить материалы, подписать договор с подрядчиками. Наибольших затрат при строительстве требуют возведение фундамента, несущих стен, крыши и остекление — на это уходит около 70% бюджета.

Правительство России в январе предложит шаги по сокращению стоимости производства строительных материалов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.