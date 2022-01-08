Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 22:24
22:17
Весь мир
Аргентина приняла саммит министров иностранных дел государств CELAC
22:13
Экономика
Прибыль американских банков за 2021 год может оказаться рекордной
22:05
Экономика
Строительство частных домов в России за год подорожало на 30–60%
22:00
Экономика
ПФР готовит единовременную выплату 10 тысяч рублей четырем категориям россиян
21:50
Экономика
Энергоэксперт Юшков спрогнозировал устойчивую потребность Европы в газе
21:47
Экономика
Кабмин подсчитает расходы на трассу между курортами Северного Кавказа и Черного моря
21:44
Экономика
Мэрия Москвы за год помогла 17 компаниям в локализации производства
21:32
Общество
Что изменится в России в 2022 году
21:32
Происшествия
Неполадки с электросетью привели к отключению света на всей территории Ливана
21:23
Весь мир
Мексика предложила план замены Организации Американских Государств
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Строительство частных домов в России за год подорожало на 30–60%

  /   Обновлено: 08 января 2022 22:05
Экономика
Строительство частных домов в России за год подорожало на 30–60%
pxhere.com

Москва, 8 января. Стремительный рост цен на стройматериалы, наблюдавшийся весь 2021 год в России, пока остановился, сообщает РБК.

Эксперты полагают, что в 2022 году подорожание стройматериалов и загородных домов будет находиться в пределах 10–15%. В течение 2021 года строительство домов подорожало на 30–60%, а цены на стройматериалы выросли в два раза.

Руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов считает, что ажиотажный спрос на стройматериалы может спровоцировать рост цен гораздо выше прогнозируемого.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский советует ориентироваться на свой бюджет, принимая решение о строительстве дома в 2022 году.

«Стройка не будет дешеветь. К ценам 2019–2020 годов мы уже, к сожалению, не вернемся, потому что спрос на строительные материалы остается высоким. Если у человека есть бюджет с учетом текущей цены, то нужно строить. Это обезопасит активы», — отметила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Юлия Юрлова.

Подготовку к возведению дома лучше начинать заранее, еще до начала сезона. Следует купить материалы, подписать договор с подрядчиками. Наибольших затрат при строительстве требуют возведение фундамента, несущих стен, крыши и остекление — на это уходит около 70% бюджета.

Правительство России в январе предложит шаги по сокращению стоимости производства строительных материалов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Строительство частных домов в России за год подорожало на 30–60%
стройматериалы частные дома строительство дома
Комментировать