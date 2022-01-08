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ПФР готовит единовременную выплату 10 тысяч рублей четырем категориям россиян

  /   Обновлено: 08 января 2022 22:00
Экономика
ПФР готовит единовременную выплату 10 тысяч рублей четырем категориям россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 января. Пенсионный фонд России (ПФР) анонсировал единовременную выплату от государства, сообщает PRIMPRESS.

Получить 10 тысяч рублей можно будет представителям четырех категорий населения после подачи соответствующего заявления. Они полагаются подвергшимся репрессиям с 1917 года гражданам — заключенным в тюрьму или подвергнутым принудительному лечению.

Также речь идет о репрессированных в тот же период на территории бывших советских республик, репрессированных по политическим мотивам и их наследниках. Начало выдачи средств запланировано на 10 января.

ПФР ранее сообщал о намерениях предоставлять более доступную социальную поддержку.

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