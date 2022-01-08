ПФР готовит единовременную выплату 10 тысяч рублей четырем категориям россиян

Москва, 8 января. Пенсионный фонд России (ПФР) анонсировал единовременную выплату от государства, сообщает PRIMPRESS.

Получить 10 тысяч рублей можно будет представителям четырех категорий населения после подачи соответствующего заявления. Они полагаются подвергшимся репрессиям с 1917 года гражданам — заключенным в тюрьму или подвергнутым принудительному лечению.

Также речь идет о репрессированных в тот же период на территории бывших советских республик, репрессированных по политическим мотивам и их наследниках. Начало выдачи средств запланировано на 10 января.

ПФР ранее сообщал о намерениях предоставлять более доступную социальную поддержку.