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Энергоэксперт Юшков спрогнозировал устойчивую потребность Европы в газе

Экономика
Энергоэксперт Юшков спрогнозировал устойчивую потребность Европы в газе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 января. Спрос на газ в Европе останется высоким в 2022 году. После окончания отопительного сезона его средняя стоимость установится на уровне 300 долларов за тысячу кубометров, пишет BaltNews.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что с окончанием дефицита газа спрос на него не упадет.

«Цена на спотовых рынках снизится с 800–900 до 300–400 долларов за тысячу кубов. Но тем не менее это тоже высокая цена, и она будет держаться, наверное, довольно долго, потому что, если Европа заходит в отопительный сезон с низким объемом газа в подземных хранилищах, выйдет она из него тоже с опустошенными хранилищами, и весь 2022 год европейские компании будут закачивать газ в подземные хранилища, готовясь к сезону 2022–2023», — заявил он.

Летом европейские компании будут активно покупать газ, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Стоимость энергоресурса при этом будет зависеть от спроса на топливо в Азии.

«Если в Азии цены выше, СПГ (сжиженный природный газ) уходит туда. Это мы видели в прошлом году. Неопределенный арбитраж между рынками тоже есть. Я думаю, что Китай не собирается отказываться от наращивания потребления газа, поэтому в Азию будут уходить основные объемы СПГ. Это тоже будет поддерживать цены на газ в Европе на довольно высоком уровне», — подчеркнул эксперт.

По словам Юшкова, высокая стоимость газа на спотовых (биржевых) рынках мотивирует европейские компании заключить прямые контракты с «Газпромом» на поставку топлива.

Страны Европы рискуют остаться без голубого топлива в хранилищах в ближайшие несколько месяцев, пишет Bloomberg.

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