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Кабмин подсчитает расходы на трассу между курортами Северного Кавказа и Черного моря

Экономика
Кабмин подсчитает расходы на трассу между курортами Северного Кавказа и Черного моря
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 8 января. Российские власти планируют соединить автотрассой Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству рассчитать до 1 мая предварительную стоимость проекта.

Согласно информации на сайте кабмина, задача поставлена перед Минтрансом, Минприроды, Минфином и Минэкономразвития. Им следует определить источники финансирования и оценить эффекты от реализации работ.

Также Ростуризм, Минэкономразвития и Минстрой совместно с главами регионов Северного Кавказа должны до 1 марта представить инициативы в сфере туристических инвестиционных проектов, входящих в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Кроме того, Ростуризм в ходе разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования приоритетного туристического макрорегиона Кавказ должен уделить особое внимание развитию инфраструктуры горнолыжных курортов СКФО», — отметили в правительстве.

Мишустин ранее утвердил госпрограмму «Развитие туризма», которая будет действовать до 2030 года. Финансирование до 2024 года составит 724 млрд рублей.

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