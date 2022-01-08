Неполадки с электросетью привели к отключению света на всей территории Ливана

Бейрут, 8 января. Компания «Электричество Ливана» отключила свет на всей территории республики. Об этом сообщил телеканал al-Jadeed.

Жители Ливана вынуждены справляться с повседневными делами без электричества. Какое-то время его не было и в аэропорту Бейрута. Страна уже на протяжении шести месяцев живет с перебоями света из-за плохой работы электростанций, вызванной нехваткой топлива.

Обитатели деревни Арамун под Бейрутом устроили акцию протеста и попытались прорваться на территорию ближайшей станции. В связи с этим конфликтом из строя вышла вся электросеть.

Недавно премьер-министр Ливана Наджиб Микати сообщил о подписании указа о проведении парламентских выборов. Он выразил надежду на то, что новое правительство, наконец, соберется на заседание в грядущем году.