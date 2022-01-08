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Нацбанк Украины развеял слухи об остановке фабрики банкнотной бумаги

Экономика
Нацбанк Украины развеял слухи об остановке фабрики банкнотной бумаги
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 8 января. Национальный банк Украины заявил, что слова депутата президентской фракции «Слуга народа» Максима Бужанского о приостановке работы Фабрики банкнотной бумаги являются ложными.

По словам Бужанского, фабрика перестала функционировать из-за проблем с поставками газа.

«Информация о приостановке работы Фабрики банкнотной бумаги не соответствует действительности. Фабрика банкнотной бумаги, как и весь Банкнотно-монетный двор, работает и будет работать в штатном режиме в соответствии с производственной программой», — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Украинский регулятор ранее прогнозировал, что инфляция в стране по итогам 2021 года окажется выше прогнозов и составит около 10%.

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