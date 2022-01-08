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Космические силы США получат систему для обнаружения источников радиопомех

  /   Обновлено: 08 января 2022 21:08
Армия
Космические силы США получат систему для обнаружения источников радиопомех
pixabay.com

Вашингтон, 8 января. Космические силы США намерены обзавестись системой, которая позволит создавать карты радиоэлектронных помех на Земле.

Созданием нового аналитического инструмента займется компания Slingshot. По словам генерального директора компании Мелани Стриклан, система будет получать данные GPS-телеметрии с коммерческих спутников на низкой околоземной орбите, которые позволят создавать карты потенциальных источников электронных помех.

«Возможности сбора, обработки и извлечения информации из данных спутниковой телеметрии существенно возросли благодаря увеличению количества коммерческих созвездий спутников на низкой околоземной орбите», — пояснила она.

Ранее стало известно, что специалисты американской компании General Atomics Aeronautical Systems представили новый военный беспилотник Mojave. Новый дрон оснащен двигателем мощностью 450 лошадиных сил и крылом увеличенной площади. При этом беспилотник способен садиться и взлетать с неподготовленных площадок.

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