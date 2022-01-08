Мексика предложила план замены Организации Американских Государств

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард предложил США и другим странам Западного полушария рассмотреть возможность создания в регионе более глубокого интеграционного объединения, похожего на Евросоюз.

«Правительство Мексики предложило США двигаться по направлению к блоку, схожему с ЕС. Организация американских государств (ОАГ) устарела. В связи с этим, мы выдвинули идею о формировании нового объединения. Однако это будет зависеть от усилий, которые мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, предпримем вместе. Вместе мы преуспеем», — заявил Эбрард журналистам в ходе встречи с министром иностранных дел Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Аргентине, ставшей новым временным председателем блока.

Идея о замене ОАГ новой организацией с более глубоким уровнем интеграции стояла на повестке дня правительства президента Мексики Адреса Мануэля Лопеса Обрадора в июле, сентябре и октябре прошлого года. Данная тенденция сохранилась и в новом году.

Felicitando a Alberto Fernández, Presidente de Argentina, por su elección unánime para quedar a cargo de la Presidencia Pro-Tempore de la CELAC. pic.twitter.com/xh7M4uZiZg — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 7, 2022

По замыслу Обрадора, сближение государств в рамках организации наподобие Европейского союза может поспособствовать развитию экономики региона, страдающего от неравенства, и разрешить другие проблемы. Правительство Мексики считает, что основой для такого блока может стать СЕЛАК, созданное в 2011 году по совместной инициативе Мексики, Бразилии и Венесуэлы в противовес ОАГ, находящейся под сильным влиянием США. В состав сообщества входят все страны региона, кроме США и Канады.

Новый блок наподобие ЕС, к формированию которому так стремится Мексика, также должен лишить ОАГ во главе с США чрезмерного влияния и создать атмосферу равенства и гармонии в Западном полушарии.

«Мы должны построить на континенте что-то вроде экономического сообщества, которое стало началом ЕС», — заявил Обрадор в сентябре.

Данную идею поддерживает ряд стран — членов СЕЛАК, в том числе правый президент Эквадора Гильермо Лассо.

Противоречия внутри СЕЛАК

На протяжении всей современной истории Латинской Америки противостояние чрезмерному влиянию США является ключевым фактором, формирующим динамику отношений между странами. Это не обошло стороной и СЕЛАК — с самого создания левые силы в его составе называли ОАГ марионеткой в руках американских властей и выдвигали сообщество в качестве достойной замены.

На саммите СЕЛАК в сентябре основное внимание уделялось левым главам государства, в особенности президентам Перу Педро Кастильо, Кубы Мигелю Диасу-Канелю и Венесуэлы Николасу Мадуро. Это вызвало споры среди членов блока.

twitter.com / @PPT_CELAC /

Правоцентристский глава Уругвая Луис Лакалье Поу заявил, что его участие не должно восприниматься как знак поддержки более авторитарных режимов региона или неприятия ОАГ.

«Мы обеспокоены тем, что происходит на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле», — отметил Лакалье Поу.

Глава Кубы Диас-Канель в ответ раскритиковал неолиберальную политику, которая, как он заявил, замедляет социальный прогресс. Президент Уругвая, в свою очередь, осудил коммунистическое правительство Диаса-Канеля, которое, по его словам, подавляет оппозицию.

В прошлом году ультраправый лидер Бразилии Жаир Болсонару приостановил участие своей страны в СЕЛАК, раскритиковав объединение за чрезмерное влияние левоцентристских сил.

Проамериканское правительство Колумбии во главе с Иваном Дуке также высказалось против идеи «замены ОАГ». По заявлению представителей страны, «было бы безответственно думать, что усиление СЕЛАК подмазывает захоронение ОАГ».

ОАГ и США

Федеральное агентство новостей /

Старейшая региональная система современного мира — Организация американских государств — была сформирована в 1948 году с подписанием в Боготе ее устава на базе Панамериканского союза в целях укрепления сотрудничества, защиты суверенитета и территориальной целостности входящих в нее стран. Первоначальная конструкция объединения, обладающая немалым демократическим потенциалом, столкнулась с серьезным испытанием в реалиях холодной войны.

С самого начала создания ОАГ в 1948 году организация являлась для США основной площадкой для диалога со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, которые постепенно все более дистанцируются от северного соседа.

С конца 60-х годов под влиянием кубинской революции межамериканская система, а вместе с тем и ОАГ как ее институциональная основа, вступили в полосу затяжного кризиса. В данный период в регионе появились несколько левонационалистических режимов, выступивших за реформу ОАГ и высвобождение организации от атрибутов холодной войны.

В 80-е годы организация превратилась в площадку дипломатической борьбы между двумя Америками, особенно после того, как США поддержали Великобританию в войне с Аргентиной за Фолклендские острова. В результате ряда подобных кризисов и попыток американских властей навязать свою позицию страны — члены блока все чаще стали искать новые площадки взаимодействия. С тех пор дискуссии о необходимости смены системы продолжаются, а страны региона создают новые организации в попытке сместить ОАГ с «пьедестала» — Союз южноамериканских наций (УНАСУР) и «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (АЛБА) в 2004 году, СЕЛАК в 2011, а теперь и идея нового блока «наподобие ЕС».

Федеральное агентство новостей /

Инструмент давления

В настоящее время ОАГ является одним из основных инструментов для продвижения интересов США и оказания давления на государства Латинской Америки и Карибского бассейна. Основной причиной недовольства деятельностью организации со стороны стран региона являются поддержка ОАГ переворотов и давление на левые правительства, включая Кубу, Венесуэлу, Никарагуа.

Государства региона неоднократно требовали блок отказаться от политики вмешательства во внутренние дела стран и действовать «исключительно в рамках своих полномочий».

Одним из примеров подобных действий ОАГ является переворот 2019 года в Боливии. Организацию и ее генерального секретаря Луиса Альмагро обвиняют в поддержке переворота против Эво Моралеса. Поводом для отставки послужил отчет ОАГ о фальсификациях во время голосования и дальнейшая поддержка противников левого президента. Отношения между блоком и правящей партией «Движение к социализму» (MAS) вновь обострились после ареста бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес, назначенной вместо Моралеса. Международная организация призвала освободить политика, что вызвало требования к отставке Альмагро со стороны боливийского правительства.

Федеральное агентство новостей /

Еще одним поводом для кризиса в рамках ОАГ стали события в Никарагуа. Блок открыто критикует и оказывает давление на правительство левого президента Даниэля Ортеги на протяжении многих лет. Напряженность усилилась в ноябре 2021 года, когда в Никарагуа прошли всеобщие выборы, по результатам которых победу одержала правящая партия «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN). 8 ноября президент США Джо Байден раскритиковал выборы, прошедшие в Никарагуа, заявив, что они не соответствуют стандартам демократии и не являются «свободными и справедливыми». Генсекретарь блока призвал международное сообщество «усилить механизмы давления» на Никарагуа, чтобы добиться «восстановления демократии». Через несколько дней страны-члены ОАГ приняли резолюцию о нелегитимности процедуры волеизъявления в Никарагуа.

19 ноября министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада объявил о решении страны покинуть ОАГ. Он обвинил блок в нарушении «собственного устава» и принятии незаконных и односторонних мер по отношению к центральноамериканском государстве.

Федеральное агентство новостей

Организацию также обвиняют в нынешней ситуации в Гаити. В июне Народный патриотический фронт Гаити (FPP) заявил, что ОАГ помогает властям создать «коррумпированное государство, управляемое преступными бандами», признавая нечестные выборы и поддерживая правительство убитого президента Жовенеля Моиза, обвиняемого в узурпации власти.

Все эти примеры вместе с продолжающимся давлением на Кубу, отказавшуюся возвращаться в состав ОАГ после исключения, Венесуэлу и другие правительства лишь подрывают доверие стран-членов к блоку, при этом усиливая желание создать новое, более сбалансированное объединение.