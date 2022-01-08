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МИД России сообщил о получении обращений от туристов, желающих покинуть Казахстан

Политика
МИД России сообщил о получении обращений от туристов, желающих покинуть Казахстан
newinform.com

Москва, 8 января. Министерство иностранных дел РФ обрабатывает обращения туристов, которые не могут уехать из Казахстана. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) внешнеполитического ведомства.

Чаще всего речь идет о тех, кто посещал родственников в республике или проводил там новогодние каникулы. Сейчас на консульском учете в Казахстане состоят порядка 60 тысяч граждан РФ.

«Большинство обратившихся — те, кто не смог вылететь рейсовыми самолетами в связи с прекращением авиасообщения», — приводит слова представителей ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» отменила все запланированные на 8 декабря рейсы в Казахстан. Перевозчик также временно остановил продажу билетов в эту страну.

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Казахстан мид дскц
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