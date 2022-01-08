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Власти Украины довели промышленность до катастрофических показателей

Экономика
Власти Украины довели промышленность до катастрофических показателей
Федеральное агентство новостей

Киев, 8 января. Проблемы в украинской промышленности начались с IV квартала 2018 года. С тех пор в этом сегменте рынка наблюдается спад, приводящий к ежеквартальной потере ВВП от 0,6 до 2,6%, сообщает портал «Украина.ру».

Производство транспортных средств, кирпича и обуви в 2021 году упало на 20%. На треть уменьшился выпуск металлообрабатывающих станков, паровых котлов, сахара и виноградных вин. На четверть снизились объемы сборки металлоконструкций, электродвигателей, трансформаторов и оружия. В 2020 году самые большие потери понесли отрасли, связанные с добычей нефти, газа, угля, а также металлургия, производство кокса и машиностроение. Загруженность промышленных предприятий падает каждый месяц.

Проблемы в экономике Украины возникли из-за привычки властей жертвовать интересами отечественных производителей ради абстрактных политических лозунгов. Вступление в ВТО привело к наводнению внутреннего рынка дешевыми импортными товарами. Соглашение об ассоциации и создании ЗСТ с ЕС спровоцировало разрыв экономических связей с РФ и странами СНГ. Промышленные предприятия Украины потеряли рынки сбыта продукции, а переориентироваться им не удалось.

Продолжительные скандалы по выплате долгов в секторе возобновляемой энергетики и дискриминация отдельных производителей также снижают инвестиционную привлекательность Украины.

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Все новости / Экономика / Власти Украины довели промышленность до катастрофических показателей
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