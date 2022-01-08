Пентагон исключил возможность сокращения количества войск США в Европе

Вашингтон, 8 января. США не рассматривают варианты, предусматривающие сокращение численности американских войск в Европе. Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби.

Своим сообщением он опроверг информацию телеканала NBC о мерах, которые готов принять Вашингтон в преддверии переговоров с Россией.

«Могу однозначно заявить: мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или смену позиции по этому вопросу. Мы также не рассматриваем изменения численности войск в странах Балтии и в Польше», — подчеркнул Кирби.

Ранее телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники, указывал, что Белый дом готов обсуждать с Москвой возможность сокращения военного присутствия в Восточной Европе в обмен на такие же меры со стороны РФ.