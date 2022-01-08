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Дандыкин: США завидуют возможностям АПЛ «Борей» в Арктике

Армия
Дандыкин: США завидуют возможностям АПЛ «Борей» в Арктике
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 января. Российские подводные лодки класса «Борей» способны осуществлять невозможные для ВМС США операции в Арктическом регионе. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Недавно один из «Бореев» пробил полынью в толстом льду Арктики с помощью выстрела из торпедного аппарата, напомнил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью изданию «ПолитРоссия».

«Если лодка самостоятельно, без ледоколов, может пробить лед, это очень показательно. Это значит, что в случае необходимости она может нанести ракетный удар даже в воде, подо льдом», — объяснил эксперт зависть Пентагона к возможностям атомных АПЛ российского флота.

Американские подлодки не могут свободно действовать в северных широтах. Известен случай, когда субмарина ВМС США застряла во льдах и ее пришлось освобождать с помощью подручных средств, напомнил собеседник «ПолитРоссии».

«Наши "Бореи" же способны проворачивать операции по сценарию, который для них (американских военных моряков. — Прим. ред.) является нереализуемым», — отметил спикер.

Вот почему военно-политическое руководство США испытывает злобу и даже ненависть к российским АПЛ «Борей», которые чувствуют себя в Арктике настоящими хозяевами стратегического положения, резюмировал Дандыкин.

Ранее эксперты китайского издания NetEasе рассказали, как маневры нескольких подлодок ВМФ РФ в Северной Атлантике вызвали панику в штабах стран НАТО.

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