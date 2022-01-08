Алена Кравец стала новой владелицей бриллиантов Людмилы Зыкиной

Москва, 8 января. Певица и модель Алена Кравец похвасталась роскошным подарком. Супруг преподнес ей к Рождеству гарнитур с бриллиантами, который раньше принадлежал народной артистке СССР Людмиле Зыкиной.

По словам звезды, колье и серьги продавались на одном из аукционов. Теперь Кравец является новой владелицей редкого украшения. Она не сомневается, что именно Зыкина носила эти драгоценности.

«Судя по цене, так оно и было. Невероятной красоты бриллианты, редкая огранка, шикарная оправа», — приводит издание «Дни.ру» слова Кравец.

При этом стоимость подарка звезда называть отказалась, чтобы не привлекать грабителей. По предварительным оценкам, цена на гарнитур составляет не менее 30 млн рублей. Именно поэтому украшения поместят в арендованную банковскую ячейку.

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