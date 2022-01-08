Аргентина приняла саммит министров иностранных дел государств CELAC

Буэнос-Айрес, 8 января. В столице Аргентины прошел 22-й саммит министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Сообщается, что в пятницу в здании министерства иностранных дел Аргентины состоялось пленарное заседание саммита, которое частично проходило в режиме видеоконференции. Участие в мероприятии приняли около 30 делегаций государств региона.

???????? Argentina recibe la presidencia de la Celac, que «no nació para oponerse a alguien» https://t.co/eGROFXWg0D — ALnavío (@ALnaviocom) January 8, 2022

Согласно опубликованной программе мероприятия, пленарная сессия началась в 10:00 по местному времени, сразу после традиционной официальной фотографии. Официальную программу открыло выступление министра иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро. После этого состоялось выступление мексиканского министра Марсело Эбрарда, который зачитал доклад о деятельности своей страны во время ее временного председательства в CELAC.

Canciller Roberto Álvarez garantiza RD acompañará a Argentina con su agenda en la CELAC https://t.co/WNhaYWNAkl — ITG Salud (@itgsalud) January 8, 2022

На совещании, в котором принял участие президент Аргентины Альберто Фернандес, был рассмотрен ряд вопросов, представляющих общий интерес, а также проведено голосование по вопросу о смене председательства в организации.

Аргентина считает укрепление региональной интеграции посредством политической координации с упором на солидарность и сотрудничество стратегическим приоритетом своей региональной политики.

Проведение саммита министров иностранных дел CELAC, который впервые прошел в Аргентине, позволяет нации выразить свою приверженность укреплению связей между странами региона и налаживанию мостов диалога и интеграции.