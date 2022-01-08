Трое турецких военнослужащих погибли в результате взрыва на границе с Сирией

Анкара, 8 января. Трое военнослужащих Вооруженных сил Турции погибли при взрыве на юго-востоке страны. Об этом сообщает турецкое оборонное ведомство.

Причиной инцидента стал подрыв заложенного террористами самодельного взрывного устройства на границе с Сирией.

«Трое наших военных погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие международной коалиции, которую возглавляют США, нанесли удар по неназванным позициям на востоке Сирии. Инцидент произошел в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Представители коалиции уточнили, что неназванная огневая точка представляла угрозу военному объекту коалиции.