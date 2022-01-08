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Власти Алжира выделили 750 млн долларов на поддержку безработных

Весь мир
Власти Алжира выделили 750 млн долларов на поддержку безработных
flickr.com  /  David Stanley

Алжир, 8 января. Власти АНДР выделили сумму в 142 млрд динаров (что эквивалентно примерно 750 млн долларов) для поддержки граждан, оказавшихся без работы.

Сумма представляет собой годовой грант, который распределят среди алжирцев, страдающих от отсутствия возможности трудоустройства. Соответствующая статья включена в закон о бюджете на 2022-й год.

Руководитель Управления по бюджету министерства финансов Абдельазиз Фаиз подтвердил, что пособие разделено по географическим регионам. Большую часть средств направят жителям южных районов. Там гражданин получит помощь в размере 14 тысяч динар. Величина дотации для жителей востока и запада страны — 12 тысяч.

По последней официальной статистике, уровень безработицы в АНДР составляет 11,5%. Сокращение рабочих мест связывают с тяжелой экономической ситуацией, вызванной резким падением мировых цен на нефть.

В минувшем месяце эксперты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН поставили Алжир на первое место в Африке по обеспечению населения едой. В стране менее 2,5% граждан страдают от голода.

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алжир
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