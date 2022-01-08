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NRK: норвежские солдаты столкнулись с дефицитом носков и трусов из-за пандемии COVID-19

Армия
NRK: норвежские солдаты столкнулись с дефицитом носков и трусов из-за пандемии COVID-19
pixabay.com

Осло, 8 января. Пандемия коронавируса привела к существенному замедлению поставок нижнего белья в норвежскую армию, в результате чего новобранцам приходится донашивать трусы и носки «дембелей». Об этом информирует издание NRK.

Согласно информации издания, раньше военнослужащие норвежской армии могли уехать домой в нижнем белье, однако сейчас его требуют оставлять для повторного использования. На фоне пандемии коронавируса возникла проблема с дефицитом трусов и носков, поэтому было принято решение тщательно выстирывать вещи, передавая «в наследство» новоприбывшим солдатам.

Это, по словам авторов публикации, понравилось далеко не всем военнослужащим. Невозможность подобрать размеры белья для всех новобранцев буквально вынуждает большинство стоять на защите страны в дырявых носках.

Ранее сообщалось, что соединения и воинские части Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) пополнятся более чем 1500 военнослужащими-контрактниками в текущем году.

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норвегия дефицит коронавирус
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